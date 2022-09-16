Названы возможные виновники конфликта Киргизии и Таджикистана

WarGonzo: неизвестные снайперы могли спровоцировать конфликт на киргизо-таджикской границе

Неизвестные снайперы, возможно, спровоцировали конфликт на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Неизвестные снайперы стали причиной эскалации между Бишкеком и Душанбе», — сказано в публикации.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от границ между государствами.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Минздрав Киргизии сообщил о 42 пострадавших, в свою очередь Таджикистан заявил об одном погибшем пограничнике и нескольких раненых в ходе перестрелок на границе.