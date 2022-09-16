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Путин объяснил проблемы с «Северным потоком»

Путин заявил, что нуждающиеся в ремонте турбины для «Северного потока» ломает не Россия

Фото: Stefan Sauer Source / dpa / Globallookpress.com

Турбины для «Северного потока» ломает не Россия, и они нуждаются в ремонте, заявил президент Владимир Путин, объясняя проблемы с прокачкой по этому газопроводу. Слова Путина цитирует ТАСС.

По словам российского президента, «Газпром» должен быть уверен, что санкции с оборудования для трубопровода будут сняты, поскольку оно находится в его собственности.

Он утверждает, что российская сторона выполняла и будет выполнять все свои обязательства в рамках контрактов без сбоев. Параллельно он призвал снять санкции с достроенного, но так и не запущенного газопровода «Северный поток-2».

Прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок в Европу, «Газпром» снижал с середины июня, ссылаясь сначала на невозможность получить из ремонта необходимые турбины, а потом на невозможность их принять, что обосновывалось санкциями. В начале сентября прокачку остановили на неопределенный срок.

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Платон Щукин
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