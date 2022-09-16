Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы города России с подорожавшей землей

ЦИАН: среди городов России сотка земли больше всего подорожала в Новосибирске

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

С начала 2022 года к сентябрю сотка земли среди российских городов больше всего подорожала в Новосибирске — динамика достигла 43 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

Сотка земли в Новосибирске стала стоить в среднем 694 тысячи рублей. Городом с подорожавшими участками для строительства также назвали Екатеринбург — цена за сотку повысилась на 32 процента, до 287,9 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнула Уфа с динамикой в 24 процента — сотка подорожала до 308,5 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

Ниже в списке расположилась Самара, где сотка подорожала на 20 процентов, до 611,9 тысячи рублей. Пятую строчку рейтинга занял Челябинск с динамикой в 14 процентов — сотка в среднем стала стоить 261 тысячу рублей. В Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге участки подорожали на 12 и 11 процентов соответственно.

В мае 2022 года регионом России, где за год цены на землю выросли больше всего, назвали Краснодарский край. Там цены в апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021 года подскочили на 100 процентов — в среднем до 200 тысяч рублей за сотку.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Оксимирон вернулся в Россию и «передал привет» прокуратуре в новом клипе
Таджикистан обвинил Киргизию в новых обстрелах
Стали известны подробности о погибшем после обстрела ВСУ жителе города Валуйки
В Армении высказались об ожиданиях от ОДКБ
Путин поприветствовал работу Турции в ШОС
Путин понадеялся на увеличение поставок зерна в бедные страны
Названа стоимость самой дешевой недвижимости в Подмосковье
Разрушения после ночного удара ВСУ по российскому городу сняли на видео
В Киргизии допустили введение в стране военного положения
Раскрыта связь прыщей на определенных участках лица с проблемами в организме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.