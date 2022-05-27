Названы регионы с максимальным ростом цен на землю

«Авито Недвижимость»: Краснодарский край стал регионом с наибольшим ростом цен на землю

Регионом России, где за год цены на землю выросли больше всего, назван Краснодарский край. В нем цены в апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом 2021 года подскочили на 100 процентов — в среднем до 200 тысяч рублей за сотку. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, сообщает РБК.

Другим регионом, где аналитики также отметили значительное подорожание участков, стала Калининградская область — там стоимость сотки выросла на 56 процентов, до 70 тысяч рублей. Третью строчку занял Башкортостан, где цены на землю увеличились на 45 процентов, до 54,5 тысячи рублей за сотку. На четвертой позиции оказалась Ленинградская область с ростом показателя на 41 процент, до 92,3 тысячи рублей за сотку.

При этом, по данным аналитиков, в двух регионах страны цены на землю по сравнению с 2021 годом упали. В Кировской области участки стали стоить на 7 процентов дешевле — в среднем по 14,2 тысячи рублей за сотку, а в Челябинской — на 5 процентов, достигнув 25 тысяч рублей за сотку. В среднем по России в апреле 2022 года средняя стоимость земельных участков по сравнению с апрелем 2021-го повысилась на 20 процентов и составила 44,8 тысячи рублей за сотку. Эксперты отметили, что интерес граждан к покупке земельных участков за год возрос в среднем на 3 процента.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали рост спроса на аренду дач в российских регионах в 4,7 раза по итогам апреля и части мая 2022 года по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Кроме того, общий интерес ко всем видам загородного жилья увеличился в 1,5 раза.