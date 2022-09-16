Выявлено влияние сладких напитков на риск развития рака

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention: сладкие напитки увеличили риск развития рака

Американские специалисты выявили влияние сладких напитков на риск развития рака. Выводы работы опубликованы в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

В ходе исследования с 1982 года по 2016 год ученые проанализировали данные 934 тысяч человек, у которых не было ранее выявлено онкологических заболеваний. Испытуемых опрашивали об их образе жизни и диете. К концу наблюдений более 135 тысяч человек умерли от рака. У участников, регулярно употреблявших подслащенные напитки, был более высокий индекс массы тела (ИМТ), а также повышенный риск смерти от рака толстой кишки, поджелудочной железы и почек.

Ученые считают, что полученные результаты должны скорректировать государственную политику в отношении употребления сладких напитков, чтобы снизить риск развития рака.

В сентябре 2022 года международная группа специалистов вычислила последствия для мужчин регулярного приема полуфабрикатов. Такая диета способствует увеличению вероятности рака на 29 процентов.