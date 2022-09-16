Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлено влияние сладких напитков на риск развития рака

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention: сладкие напитки увеличили риск развития рака

Фото: Omid Armin / Unsplash

Американские специалисты выявили влияние сладких напитков на риск развития рака. Выводы работы опубликованы в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

В ходе исследования с 1982 года по 2016 год ученые проанализировали данные 934 тысяч человек, у которых не было ранее выявлено онкологических заболеваний. Испытуемых опрашивали об их образе жизни и диете. К концу наблюдений более 135 тысяч человек умерли от рака. У участников, регулярно употреблявших подслащенные напитки, был более высокий индекс массы тела (ИМТ), а также повышенный риск смерти от рака толстой кишки, поджелудочной железы и почек.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Ученые считают, что полученные результаты должны скорректировать государственную политику в отношении употребления сладких напитков, чтобы снизить риск развития рака.

В сентябре 2022 года международная группа специалистов вычислила последствия для мужчин регулярного приема полуфабрикатов. Такая диета способствует увеличению вероятности рака на 29 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее
F-35 объединят с БПЛА для «цепочки убийств»
В китайском городе сгорел небоскреб
В России появились монеты с Иваном-дураком
Игрок КХЛ оценил свою зарплату фразой «кто бы отказался от лишних 100 рублей»
Россиянам перечислили правила общения в родительских чатах
В Кривом Роге рассказали о попытках предотвратить техногенную катастрофу
Назначен врио главного редактора «Комсомольской правды»
Центробанк признал сложности с картами «Мир» за границей
В Грузии сообщили о возросшем в разы потоке россиян в страну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.