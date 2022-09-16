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Власти собрались продлить кредитные каникулы на новых условиях

СФ и ГД предложили продлить кредитные каникулы для россиян со снижением дохода на 30%
СюжетПандемия в России

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Власти собрались продлить кредитные каникулы на новых условиях — после 30 сентября заемщик сможет подать заявку, если его среднемесячный доход снизится более чем на 30 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на разработанный Совфедом и Госдумой законопроекте о продлении кредитных каникул для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Один из авторов документа, вице-спикер СФ Николай Журавлев заявил, что кредитные каникулы сделают постоянными. «Такое право (на кредитные каникулы — прим. «Ленты.ру») может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с требованием о предоставлении льготного периода», — указано в пояснительной записке к документу.

Механизм кредитных каникул был возобновлен в России с 8 марта 2022 года — в прошлый раз его вводили во время пандемии. Согласно действующим нормам, заемщик может подать заявление не позднее 30 сентября 2022 года включительно. Для потребительских кредитов физических лиц установлен лимит в 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт порог составляет 100 тысяч и для автокредитов — 700 тысяч рублей.

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В конце августа стало известно, что банки России отказали в кредитных каникулах более чем половине обратившихся с марта и июнь россиян. Всего в 44 финансовые организации поступило 1,23 миллиона заявлений с просьбой о реструктуризации кредитов. Регулятор указал, что она была проведена по 531 тысяче займов на сумму 267 миллиардов рублей.

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Софья Ермакова
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