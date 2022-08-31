Банки отказали в кредитных каникулах более чем половине обратившихся россиян

«Известия»: банки РФ отказали в кредитных каникулах более чем половине обратившихся

Банки России отказали в кредитных каникулах более чем половине обратившихся с марта и июнь россиян, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Всего в 44 финансовые организации поступило 1,23 миллиона заявлений с просьбой о реструктуризации кредитов. Регулятор указал, что она была проведена по 531 тысяче займов на сумму 267 миллиардов рублей.

Кроме того, 444,4 тысячи обращений было пересмотрено в рамках собственных банковских программ на сумму 215,2 миллиарда рублей. Одобрено 82,6 тысячи обращений о кредитных каникулах на 38,3 миллиарда рублей и четыре тысячи заявок об ипотечных каникулах на 13,5 миллиарда рублей.

«Данные, которые ЦБ получил от банков, говорят о более низком спросе на реструктуризацию, чем в 2020-м. За март-июнь этого года от физлиц поступило вдвое меньше заявок на пересмотр условий по кредитам, чем за первые четыре месяца пандемии», — отметили в Центробанке.

Регулятор также указал, что количество заявок от россиян снижается, в марте их поступило 438 тысяч, в то время как в июне – 267 тысяч. В банках рассказали, что причинами для отказа в реструктуризации и кредитных каникулах становится непредставление документов, подтверждающих ухудшение материального положения заемщика или ситуация, когда проведенный анализ указывает на отсутствие таких доказательств.

Ранее стало известно, что с начала кризиса российские банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу более чем на 9,52 триллиона рублей. За март-июнь под реструктуризацию попали долги малого и среднего бизнеса на 848,3 миллиарда рублей.

