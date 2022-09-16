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Стало известно о возможной встрече глав Киргизии и Таджикистана

ТАСС: президенты Киргизии и Таджикистана Жапаров и Рахмон могут встретиться на ШОС

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, возможно, проведут переговоры на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в киргизской делегации ШОС.

«В настоящее время ведутся консультации по организации встречи президентов Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона, на которой, как ожидается, будут обсуждаться меры по снижению напряженности на границе двух государств», — заявил источник агентства.

Ранее в погранслужбе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана утверждали, что Бишкек не принял предложение Душанбе о мирных переговорах. В Киргизии, в свою очередь, обвинили таджикскую сторону в отказе соблюдать договоренность о прекращении огня на границе.

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Кристина Есикова
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