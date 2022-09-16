В НХЛ рассмотрят варианты приглашения сборной России для участия в Кубке мира

В НХЛ заявили, что рассмотрят варианты приглашения сборной России для участия в Кубке мира

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что организация рассмотрит варианты приглашения сборной России для участия в Кубке мира. Его слова передает Daily Faceoff.

«Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится», — рассказал Дэйли. Он также отметил ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры.

Ранее стали известны подробности проведения Кубка мира по хоккею 2024 года. «Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля, для того чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира», — поделился Дэйли.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 годах). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.