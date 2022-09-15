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Спорт

Стали известны подробности проведения Кубка мира по хоккею

Перед Кубком мира по хоккею в феврале 2024 года проведут отборочный мини-турнир

Фото: Joel Marklund / Global Look Press

Стали известны подробности проведения Кубка мира по хоккею 2024 года. Об этом в Twitter сообщает журналист ESPN Грег Вышински.

«Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля для того, чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира», — передает Вышински слова заместителя комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дэйли.

Ранее 25 августа заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался об участии сборной России в Кубке мира. Он заявил, что участие команды в турнире под вопросом из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996, 2004 и 2016 году). Последний раз чемпионом стала сборная Канады.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позднее санкции продлили до конца следующего сезона.

Ксения Курашкина
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