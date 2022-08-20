Сборная России по хоккею пропустит все международные турниры в следующем сезоне

В IIHF заявили, что сборная России по хоккею пропустит все турниры в следующем сезоне

В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующих сезон во всех турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает журналист Крис Питерс в своем Twitter.

Питерс сослался на слова главы IIHF Люка Тардифа. Таким образом, отстранение отечественных хоккеистов от участия в международных стартах продлили на сезон.

В мае сборные России и Белоруссии не участвовали в чемпионате мира. Победителем турнира стала команда Финляндии, которая в финале оказалась сильнее канадской сборной.

В феврале IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров до сентября. На фоне этого многие легионеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начали покидать клубы.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.