В НХЛ ответили на вопрос об участии России в Кубке мира

В НХЛ заявили, что участие сборной России в Кубке мира 2024 года не определено

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ответил на вопрос об участии сборной России в Кубке мира 2024 года. Его слова приводятся на сайте лиги.

«По-прежнему существует неопределенность в отношении того, сможет ли Россия представить команду», — заявил Дэйли. Он подчеркнул, что НХЛ в настоящее время не ведет деловых отношений с Россией, отметив, что лига согласна с позицией Международной федерации хоккея (IIHF) о том, что российская сборная должна быть отстранена от международных соревнований.

Кубок мира — международный турнир, который проводился трижды (в 1996-м, 2004-м и 2016-м). В последний раз чемпионом стала сборная Канады.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. 20 августа санкции продлили до конца следующего сезона.