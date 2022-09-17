В Белоруссии все магазины H&M закроются после распродажи остатков одежды

Компания H&M уйдет из Белоруссии после распродажи остатков одежды в трех магазинах

Шведская компания H&M уйдет из Белоруссии после распродажи остатков одежды в трех магазинах. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщает портал Onliner со ссылкой на пресс-службу шведской компании.

В марте ритейлер временно приостановил работу в Минске и Гродно. Позже появилась информация о том, что H&M откроет двери для посетителей в августе, однако этого не произошло.

По предварительным данным, магазины возобновят деятельность после 19 сентября. Они будут открыты в течение ограниченного времени.

Ранее в июле сообщалось, что компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон заявила, что компания благодарит российских сотрудников за работу.

Представители H&M в России также рассказали, что все магазины будут прекращать работу поэтапно. Дольше всех будут открыты магазины сети в «Метрополисе», «Афимолле» и на Тверской в Москве.