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Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия

Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного или химического оружия
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Об этом сообщает CBS.

Журналист спросил американского лидера, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений. «Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой», — подчеркнул он.

Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия Россия станет «большим изгоем в мире». «И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал условие использования страной ядерного оружия. Он заявил, что это произойдет при наличии угрозы существованию России.

23 августа глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости. По ее мнению, это является «важной обязанностью премьер-министра».

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Марина Совина
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