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Песков ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия на Украине

Песков сослался на доктрину, отвечая на вопрос о применении ядерного оружия против Украины

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сослался на доктрину, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все сообщения о планах России применить ядерное и химическое оружие на Украине являются ложью, так как нет необходимости для применения таких мер. По его словам, основное назначение ядерного вооружения России — сдерживание ядерного нападения. Шойгу добавил, что использование ядерного оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских документах, открытых для ознакомления.

В сентябре замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие при наличии угрозы ее существованию. Он отметил, что подобные сценарии прописаны в военной доктрине РФ — согласно им, должна возникнуть агрессия против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, или агрессия с применением обычных вооружений, которая ставит под угрозу существование государства.

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Сергей Истомин
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