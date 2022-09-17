МИД ДНР сделал заявление после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

МИД ДНР заявил, что виновные в обстрелах центра Донецка будут наказаны в рамках трибунала

Обстрелы Донецка являются военными преступлениями, виновные в атаках на центр города будут наказаны в рамках трибунала, говорится в сообщении министерства иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, эти действия можно расценивать как военные преступления, которые не имеют срока давности. «Они обязательно будут расследованы. Виновные в совершении преступлений будут наказаны по всей строгости закона, в том числе и в рамках предстоящего международного трибунала», — сделали заявление дипломаты.

В субботу, 17 сентября, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что украинская сторона атаковала центральный Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.

После обстрела были найдены осколки от снарядов гаубицы Caesar.