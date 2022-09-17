Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

МИД ДНР сделал заявление после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

МИД ДНР заявил, что виновные в обстрелах центра Донецка будут наказаны в рамках трибунала

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Обстрелы Донецка являются военными преступлениями, виновные в атаках на центр города будут наказаны в рамках трибунала, говорится в сообщении министерства иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, эти действия можно расценивать как военные преступления, которые не имеют срока давности. «Они обязательно будут расследованы. Виновные в совершении преступлений будут наказаны по всей строгости закона, в том числе и в рамках предстоящего международного трибунала», — сделали заявление дипломаты.

Материалы по теме:
«Одиночка — самый опасный диверсант» Генерал ФСБ о том, как спецслужбы Украины вербуют агентов и готовят теракты в России
«Одиночка — самый опасный диверсант»Генерал ФСБ о том, как спецслужбы Украины вербуют агентов и готовят теракты в России
13 сентября 2022
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022

В субботу, 17 сентября, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что украинская сторона атаковала центральный Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.

После обстрела были найдены осколки от снарядов гаубицы Caesar.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
НАТО признала планы о расширении присутствия у границ России
Украину предупредили об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада
В Азербайджане высказались о ситуации в регионе
ВСУ обстреляли Донецк из снарядов НАТО
В Херсоне прозвучала автоматная стрельба очередями
В Донецке прогремели мощные взрывы
Российского журналиста задержали в Белгороде
МИД ДНР сделал заявление после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири-2» крахом Европы
В Киргизии сообщили о подрыве моста таджикскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.