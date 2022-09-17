Российский фигурист рассказал о срыве перехода в сборную Чехии

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал о срыве перехода в сборную Чехии

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал о том, как сорвался его переход в сборную Чехии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«История со сменой гражданства ни к чему не привела? Нет. Я бы не хотел подробно комментировать эту тему. Просто, скажем так, возникли некоторые сложности, и было принято решение остаться здесь», — заявил Свириденко. Он добавил, что пропустил прошлый сезон, так как рассчитывал на переход в сборную Чехии.

8 сентября сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России в декабре рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства. Генеральный директор организации Александр Коган добавил, что четыре атлета, ранее переходившие в другие сборные, вернулись в Россию в этом году.

Ранее стало известно, что российские фигуристки Мария Дмитриева, Софья Шифрина, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе решили выступать за другие страны. Дмитриева и Шифрина будут кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.