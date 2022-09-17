Лукашенко упрекнул США во включении во все политические конфликты мира

Президент Белоруссии Лукашенко: США присутствуют во всех политических конфликтах в мире

Соединенные Штаты включаются во все значимые политические конфликты миры. В этом упрекнул американские власти президент Белоруссии Александр Лукашенко, переделает ТАСС.

Помимо этого, он рассказал, что за границей, и прежде всего на Украине, сейчас готовятся определенные силовые структуры для свержения власти в Белоруссии. Лукашенко также отметил, что исконные национальные границы страны будут всегда надежно защищены, несмотря на непростую геополитическую обстановку.