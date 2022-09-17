США пригрозили КНДР ядерными возможностями

США и Южная Корея пригрозили отпором и жестким ответом на ядерные испытания КНДР

США пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, в том числе ядерное оружие, для «расширенного сдерживания» КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Вашингтон и Сеул заявили, что ядерная атака со стороны КНДР получит отпор, и пригрозили жестко отреагировать в случае проведения Пхеньяном атомных испытаний. Также США взяли обязательства укреплять координацию с Южной Кореей «для продолжения развертывания и подготовки стратегических активов в регионе своевременным и эффективным образом для сдерживания и реагирования в отношении КНДР и расширения региональной безопасности».

Также США и Южная Корея предостерегли КНДР от попыток провести испытания ядерного оружия, пообещав мощный и решительный ответ. Вашингтон и Сеул подчеркнули, что «готовы ко всем возможным сценариям».

Ранее заместитель официального представителя министерства национальной обороны Южной Кореи Мун Хон Сик предупредил, что, если КНДР решится использовать ядерное оружие, это приведет страну к самоуничтожению.

Заявление прозвучало на фоне того, как 9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.