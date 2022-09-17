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Стало известно о судьбе зарплаты отстраненного за допинг новичка «Спартака»

«Спартак» не будет платить футболисту Кейту Бальде в период дисквалификации за допинг

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Журналисту Ивану Карпову стала известна судьба зарплаты отстраненного за допинг новичка московского «Спартака» Кейта Бальде. Об этом сообщается в Telegram-канале репортера.

По информации источника, московский клуб не будет платить 27-летнему футболисту в период дисквалификации. Отмечается, что зарплата нападающего в «Спартаке» составляет 1,4 миллиона евро в год.

О дисквалификации сенегальского нападающего стало известно ранее 17 сентября. Сообщалось, что он нарушил процедуру допинг-контроля. Срок отстранения действует до 5 декабря. Инцидент произошел с форвардом во время выступления за итальянский «Кальяри».

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2025 года. В составе красно-белых он провел один матч, выйдя на замену с петербургским «Зенитом» во втором тайме. Форвард известен по выступлениям за итальянские «Лацио», «Сампдорию» и «Интер», а также «Монако».

Анастасия Борисова
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