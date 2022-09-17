Новичка «Спартака» дисквалифицировали за допинг

Футболиста «Спартака» Бальде дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля

Сенегальского нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицировали за нарушение процедуры допинг-контроля. Об этом сообщается на сайте команды.

Срок отстранения действует до 5 декабря. Инцидент произошел с форвардом во время выступления за итальянский «Кальяри». Отмечается, что запрещенных препаратов в крови Кейта обнаружено не было, однако Национальный антидопинговый суд Италии все равно наложил санкции из-за действующих правил.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2025 года. В составе красно-белых он провел один матч, выйдя на замену с петербургским «Зенитом» во втором тайме. Форвард известен по выступлениям за итальянские «Лацио», «Сампдорию» и «Интер», а также «Монако».

2 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало экс-депутата Госдумы и тренера по легкой атлетике Ольгу Павлову. Отмечалось, что она приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте. Павлову отстранили на два года.