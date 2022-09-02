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Спорт

Экс-депутата Госдумы дисквалифицировали за приобретение допинга

Экс-депутата Госдумы и тренера Ольгу Павлову дисквалифицировали за приобретение допинга

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало экс-депутата Госдумы и тренера по легкой атлетике Ольгу Павлову. Об этом сообщает «Матв ТВ».

«Ольга Ивановна Павлова, являясь тренером по легкой атлетике, приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте», — говорится в сообщении РУСАДА. Павлову отстранили на два года.

По данным «Матч ТВ», дело против тренера открыли еще в 2016 году, но приостановили разбирательство из-за действия статуса депутатской неприкосновенности. Предполагается, что допинг Павловой продавал призер чемпионатов мира и Европы, тренер по спортивной ходьбе Евгений Евсюков. В 2016 году РУСАДА дисквалифицировало его на четыре года.

Павлова — депутат Госдумы VII созыва (2016-2020) и заслуженный тренер России по легкой атлетике. Ее ученицами были бронзовая призерка чемпионата мира в беге на 400 метров Ирина Росихина, чемпионка Европы на той же дистанции Евгения Мигунова и другие.

Ксения Курашкина
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