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Таджикистан обстрелял село в Киргизии

Погранслужба Киргизии: Таджикистан обстрелял из минометов киргизское село Паскы-Арык

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Таджикская сторона обстреляла утром в субботу, 17 сентября, из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизскую погранслужбу.

Согласно сообщению, таджикская сторона нарушила ранее достигнутые договоренности, с 08:50 по местному времени (05:50 по Москве) до 08:55 обстреляла село.

По данным погранслужбы, ночь на киргизско-таджикской границе, где вчера шли ожесточенные бои между военными двух стран, «прошла тихо, без происшествий». По состоянию на 09:00 (06:00 по Москве) обстановка на киргизско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная.

Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном. Минздрав Киргизии заявил о гибели 24 граждан в результате конфликта на границе с Таджикистаном.

Евросоюз призвал Киргизию и Таджикистан к мирному и дипломатическому урегулированию разногласий. В Европейской внешнеполитической службе указали, что эскалация обстановки между двумя странами наносит ущерб региональной стабильности.

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Марина Совина
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