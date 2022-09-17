«Торпедо» обыграл ЦСКА и одержал первую победу в РПЛ

«Торпедо» на своем поле обыграл ЦСКА и одержал первую победу в РПЛ

Клуб «Торпедо» на своем поле обыграл ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби прошло в субботу, 17 сентября, в «Лужниках» и завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч забил Стефан Шапич.

«Торпедо» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Команда набрала четыре очка и осталась на последнем месте в чемпионате. ЦСКА имеет в активе 20 очков, команда находится на второй позиции.

ЦСКА в следующем туре 1 октября на выезде сыграет с «Химками». «Торпедо» днем позже на чужом поле встретится с «Факелом».