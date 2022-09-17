Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
4:0
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ноттингем Форест
2:3
Завершен
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Астон Вилла
1:0
Завершен
Саутгемптон
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Вальядолид
0:1
Завершен
Кадис
Испания - Примера|6-й тур
Спорт

Вяльбе предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол

Глава ФЛГР Елена Вяльбе предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе порассуждала о призовых на внутренних стартах. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Меня на самом деле раздражает, что все говорят только об этом. Спортсмены получают заработную плату, это их работа», — заявила Вяльбе. Она предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол. «Там можно заработать хорошие деньги», — заключила специалист.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила, что готова год принимать участие в турнирах без призовых. Она подчеркнула, что успешное выступление на Играх-2022 в Пекине изменило ее жизнь в финансовом плане.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Банк России в шестой раз подряд понизил ключевую ставку
Боец спецподразделения ответил на вопрос о необходимости мобилизации в России
Посольство России ответило на критику США российских выборов
Вяльбе предложила недовольным призовыми лыжникам переходить в футбол
Москвичи раскрыли причины для создания сада рядом с домом
Экс-депутат Рады назвал желаемый Польшей регион Украины
На Западе заметили тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Юрист рассказал о риске потери квартиры при сдаче в аренду
Таджикистан обстрелял село в Киргизии
Россиян предупредили о риске столкнуться с недоплатой пенсии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.