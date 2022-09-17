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Кулеба счел загадкой отказ Германии поставлять танки Украине

FAZ: глава МИД Украины Кулеба счел загадкой отказ Германии поставлять танки Украине
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает «загадкой» отказ Германии поставлять танки Киеву. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», — сказал Кулеба, назвав эту ситуацию «необъяснимой», поскольку, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.

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Украинский министр потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку танков Киеву в ближайшее время. «Решение должно быть принято сейчас», — заявил дипломат.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл назвал причину, по которой Запад не может передать Украине танки. Он объяснил, что это связано с договоренностью между западными союзниками. «Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — сказал Клингбейл.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о соглашении между странами Запада не предоставлять Украине самолеты и танки. Он подчеркнул, что помощь Украине без вступления в войну с Россией является практически официальной позицией партнеров по НАТО.

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Марина Совина
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