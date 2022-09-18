Появились подробности поджога автомобилей Киселева

Baza сообщила, что телеведущему Дмитрию Киселеву поступали угрозы от украинцев

Сосед Дмитрия Киселева первым заметил поджог его автомобилей и позвонил завхозу телеведущего. Подробности происшествия появились в Telegram-канале Baza.

Уточняется, что завхоз прибежал на место и начал тушить огонь из шланга. Завхоз также рассказал полиции, что Киселеву поступают угрозы от украинцев. Он сообщил, что после сорванной попытки покушения на телеведущего Владимира Соловьева Киселева стали охранять сотрудники ФСБ.

По данным канала, полиция сейчас ищет поджигателя. Известно только, что злоумышленник мог воспользоваться велосипедом. После поджога он ушел через гору в лес. На камеры наблюдения его лицо попало.

О поджоге гольф-кара и Land Rover телеведущего стало известно 17 сентября. На кадрах было видно, что к автомобилям подходит человек в толстовке с капюшоном, его лицо скрыто медицинской маской, а на ноги надеты бахилы.

25 апреля в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на Соловьева. Представители службы рассказали, что в ходе обысков обнаружили у задержанных самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, патроны, гранату и наркотики.