Росгвардия возьмет под охрану крымское имение ведущего Киселева

Baza: Росгвардия и МВД возьмут под охрану особняк Киселева в Крыму после поджога его машин

Росгвардия и МВД начнут нести охрану имения телеведущего Дмитрия Киселева в Крыму в связи с поджогом двух автомобилей, припаркованных на его территории. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, принято решение прикрепить к особняку в Коктебеле росгвардейцев, которые будут охранять внутренний периметр, а снаружи на дозор поставят сотрудников патрульно-постовой службы.

За безопасность Киселева отвечают сотрудники ФСБ после неудавшегося покушения на его коллегу — российского журналиста Владимира Соловьева. Ему регулярно поступают угрозы, рассказал завхоз Киселева полицейским.

В настоящее время правоохранители пытаются идентифицировать поджигателя. Он попал на камеры видеонаблюдения, однако из-за маски невозможно составить его фоторобот. Установлено, что злоумышленник после поджога скрылся через гору в лесу.

Ранее 18 сентября сообщалось, что сосед Киселева первым заметил поджог его автомобилей и позвонил завхозу телеведущего. Тот прибежал на место и начал тушить огонь из шланга. Поджог гольф-кара и Land Rover телеведущего попал на видео.