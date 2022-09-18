Байден заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Байден заявил, что у США нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Джо Байден заявил в интервью CBS, что у США нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию, сообщает ТАСС. Байден рассказал, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпин от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.

Также он отметил, что не считает, что мир находится в состоянии «новой более сложной холодной войны».

Ранее аналитики предсказали «полное разъединение» США и Китая из-за наращивания Байденом усилий по снижению экономической зависимости от Китая.