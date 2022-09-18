Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Байден заявил, что у США нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Джо Байден заявил в интервью CBS, что у США нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию, сообщает ТАСС. Байден рассказал, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпин от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.

Также он отметил, что не считает, что мир находится в состоянии «новой более сложной холодной войны».

Ранее аналитики предсказали «полное разъединение» США и Китая из-за наращивания Байденом усилий по снижению экономической зависимости от Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Байден заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию
Киргизия пообещала доказать начало агрессии Таджикистаном
Болгарский адмирал призвал координировать приобретение оружия в рамках НАТО
Адвокат оценил вероятность присвоения Алле Пугачевой статуса иноагента
Уничтожение танков ВСУ на Херсонском направлении показали на видео
Названы районы Москвы с подешевевшим жильем в новостройках
Тайцев призвали не продавать почки ради покупки нового iPhone 14
Григорий Лепс впервые стал дедушкой
Прозванная слоном полная девушка заявила о нежелании худеть назло хейтерам
Исключенная из сборной Украины биатлонистка получит гражданство России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.