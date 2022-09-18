Предсказано «полное разъединение» США и Китая

Bloomberg: усилия США по снижению зависимости от Китая приведут к «разъединению» стран

Президент США Джо Байден наращивает усилия по снижению экономической зависимости от Китая, что приведет к «полному разъединению» двух стран. Об этом сообщает Bloomberg, передает URA.RU.

«Инвесторы обеспокоены тем, что рост напряженности в связи с позицией Пекина в отношении России и Тайваня может ускорить экономическое разъединение», — отмечается в статье.

Также указывается, что в США пристально наблюдают за каждым шагом лидера Китая Си Цзиньпина в ходе его встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Как заявил глава отдела акций азиатских и глобальных развивающихся рынков в BNP Paribas Asset Management Чжикай Чен, отношения КНР с США останутся сложными в 2022 году и в последующий период, при этом геополитические риски остаются высокими, поскольку обе экономики все больше рассматривают друг друга как конкурентов.

Ранее экс-офицер разведки Ребекка Коффлер заявила, что союз России и Китая представляет угрозу для лидерства США. По мнению экс-офицера разведки, у Москвы и Пекина есть разногласия по некоторым вопросам, однако их объединяет общая цель — уменьшение роли Вашингтона на мировой арене и продвижение авторитарной системы управления.