Диетолог развеял миф о пользе шоколада для работы мозга

Диетолог Руслан Алиев пояснил, что бессмысленно подпитывать мозг шоколадом

Для нормальной работы мозга не нужно подпитывать его шоколадом, рассказал в своем Telegram-канале диетолог Руслан Алиев. Он пояснил, что это бессмысленно, и развеял популярный миф о пользе сладостей для активной интеллектуальной работы.

Диетолог напомнил, что долгое время в сети, фильмах и теле-шоу озвучивают мысль о том, что умственная работа требует больших энергозатрат. И для того, чтобы пополнить потраченную энергию и соображать быстрее, нужно купить и съесть шоколад, батончик или конкретный напиток.

Алиев отметил, что подобные исследования и их популяризацию оплачивают заинтересованные лица, так как тема здорового образа жизни и фитнеса благодатна для тех, кто кормит людей мифами. При этом из граждан буквально вытягивают деньги.

«Во время сложной умственной работы вы тратите калорий не больше, чем при любой другой деятельности. 400 калорий — это среднее значение, которое люди тратят на мозговую активность», — пояснил диетолог, тем самым развеяв миф о пользе шоколада и других сладостей для мозга.

Ранее Руслан Алиев опроверг вред консервов для здоровья. Он отметил, что по своей пользе хорошие консервы можно сравнить с замороженными овощами.

