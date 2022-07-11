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Диетолог опроверг мифы о вреде консервов

Диетолог Руслан Алиев опроверг, что консервы вредны для здоровья

Фото: Shutterstock

Диетолог Руслан Алиев опроверг мифы о вреде консервированных продуктов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт признался, что, как и многие, долгие годы был уверен, что консервы долго хранятся из-за добавленных в них консервантов, которые могут быть вредны для здоровья. Позднее он узнал, что это не соответствует действительности.

«Консерванты нужны для того, чтобы остановить рост микроорганизмов и за счет этого продлить срок годности продукта. Идея консервирования предполагает, что бактерий в таре нет, и попасть туда они не могут. Поэтому консерванты консервам не нужны», — объяснил Алиев.

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Диетолог добавил, что по своей пользе хорошие консервы можно сравнить с замороженными овощами. По его мнению, консервированные продукты можно смело добавлять в меню.

Ранее Алиев назвал ожирение заразным и сравнил его с инфекцией. Врач пояснил, что в своей практике он заметил интересную закономерность: люди склонны набирать вес, если полнеют их друзья.

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Вера Владзиевская
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