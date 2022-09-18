Головкин отреагировал на поражение от Альвареса

Геннадий Головкин после боя с Альваресом поздравил мексиканца с победой

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отреагировал на поражение от мексиканца Сауля Альвареса. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я поздравляю Канело и фанатов бокса. Не забывайте, ребята, у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь, парни! Я все еще чемпион. Я хочу пожать руку Канело и поздравить его команду. Он настоящий воин», — заявил Головкин после боя.

Встреча боксеров прошла ранее в воскресенье, 18 сентября, в Лас- Вегасе (штат Невада, США). Судьи единогласным решением отдали победу Альваресу.

Головкин потерпел второе поражение в карьере, на его счету также 52 победы и одна ничья. У Альвареса 58 побед, два поражения и две ничьи.

