Альварес победил Головкина и защитил чемпионские пояса по четырем версиям

Сауль Альварес победил Геннадия Головкина и защитил чемпионские пояса по четырем версиям

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу над представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Мексиканец выиграл единогласным решением судей и защитил чемпионские пояса по четырем версиям: WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе.

Альварес владел преимуществом на протяжении всего боя. Судьи зафиксировали счет 116:112, 115:113, 115:113 в пользу мексиканца. Это второе поражение в карьере Головкина, он также одержал 52 победы и один поединок свел вничью.

Альварес в третий раз встретился с казахстанцем. В 2017-м их поединок завершился вничью, а через год судьи отдали победу мексиканцу. В его активе 58 побед, два поражения и две ничьих.