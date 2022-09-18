Жена Грайнер рассказала о разговоре с Байденом

Жена баскетболистки Грайнер заявила об отсутствии хороших новостей в разговоре с Байденом

Жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Черелл рассказала о разговоре с президентом США Джо Байденом. Ее слова приводит CNN.

«Это была встреча, на которой отсутствовали хорошие новости со стороны президента», — заявила супруга спортсменки. При этом Грайнер добавила, что разговор добавил ей уверенности в том, что американские власти делают все для того, чтобы баскетболистка была отправлена на родину.

4 августа Химкинский суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.