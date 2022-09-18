Продажи iPhone 14 Pro сорвали

9to5mac: Apple не успела доставить смартфоны iPhone 14 Pro в срок

Apple рассказала, что не успеет доставить iPhone 14 Pro многим покупателям в срок. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты тематического портала обратили внимание на жалобы пользователей, которым не удастся получить свои iPhone 14 Pro 16 сентября. Как рассказали потребители в Twitter, они получили сообщения от Apple, в котором компания уведомила о переносе даты доставки на более позднюю.

По словам журналистов, открывшая предзаказы на устройства американская компания обещала доставить смартфоны 16 сентября — в день начала продаж. Однако многим пользователям сообщили о срыве доставки и переносе даты на 23 сентября. Некоторым поклонникам Apple заявили, что смартфоны доставят не раньше 30 сентября.

В материале говорится, что пользователи разочарованы. Так, многие узнали о переносе доставки непосредственно в ее день — 16 сентября. При этом во время оформления покупки Apple обещала, что привезет товар вовремя. Судя по всему, проблемы с доставкой связаны только с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — заказавшие iPhone 14 потребители получают свои девайсы вовремя. Появление iPhone 14 Plus в продаже ожидается 7 октября.

Перед выходом смартфонов Apple в продажу журналисты IT-изданий опубликовали первые обзоры на устройства. Авторы раскритиковали iPhone 14 за малое количество новых функций, но похвалили iPhone 14 Pro за обновленную камеру и функцию Dynamic Island, которая заменила «монобровь».