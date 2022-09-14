Появились первые обзоры на iPhone 14

Журналисты IT-изданий опубликовали первые обзоры на iPhone 14 и 14 Pro

Новые смартфоны Apple получили небольшой апгрейд по сравнению с прошлогодним поколением. Об этом, в частности, сообщает издание The Verge.

14 сентября журналисты тематических медиа опубликовали первые обзоры на новые смартфоны Apple. Материалы вышли за два дня до появления устройств в продаже. Так, авторы The Verge в шутку назвали новый смартфон iPhone 13s — из-за малого количества новых функций. «Небольшое обновление камеры, новые экстренные функции и... не более того», — заключили специалисты. «Смартфон iPhone 14 очень похож на iPhone 13, который сам по себе был очень похож на iPhone 12», — подчеркнули журналисты издания Engadget.

Авторы нескольких медиа отметили, что Apple сделала небольшой апгрейд, который будет заметен, если пользователи будут переходить на новое устройство со смартфона позапрошлого поколения или более старого гаджета. «Для тех, кто откладывал обновление на два или три года, это, вероятно, самая простая рекомендация — обновитесь сейчас», — подытожили журналисты TechCrunch.

Также авторы The Verge похвалили iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, отметив высокую производительность и хорошую работу камер. Из недостатков устройств назвали недоработанные функцию Dynamic Island и режим всегда включенного дисплея. «Если вы довольны своим нынешним телефоном, возможно, стоит подождать еще год», — говорится в материале.

«В моделях iPhone этого года представлен ряд серьезных обновлений по всему спектру аппаратного и программного обеспечения», — заявили специалисты TechCrunch. Отдельно авторы выделили, что Apple «совершила подвиг», так как придумала, чем заменить ненавидимую всеми «монобровь» полезным элементом экрана.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будут завозить в Россию по параллельному импорту. «Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — отметил Мантуров в разговоре с российской прессой.