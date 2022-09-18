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Спорт

Американский фигурист с русскими корнями попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фигурист Илья Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса, первым исполнив четверной аксель

Фото: Juan Medina / Reuters

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин попал в Книгу рекордов Гиннесса, первым на соревнованиях исполнив четверной аксель. Об этом говорится на сайте справочника.

Представители Книги подчеркнули, что 17-летнему спортсмену удалось успешно выполнить последний прыжок в четыре оборота. Они отметили, что до этого лишь японец Юдзуру Ханю и россиянин Артур Дмитриев-младший пытались выполнить четверной аксель на соревнованиях, однако безуспешно.

15 сентября Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла. Он обошел ближайшего соперника, француза Кевина Аймоза, на 21 балл (236,17).

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

Анастасия Борисова
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