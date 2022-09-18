Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II

Президент Армении Хачатурян нарушил правила и сфотографировался у гроба Елизаветы II

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался рядом с гробом королевы Великобритании Елизаветы II во время церемонии в Вестминстерском дворце в Лондоне. Тем самым он нарушил правила, установленные для публичного прощания с монархом. Об этом сообщает The Sun.

По данным таблоида, президент Армении пришел Вестминстерский холл вместе со своими помощниками. При подходе к королеве Елизавете II один из его подчиненных достал телефон и сфотографировал армянского лидера на фоне гроба. The Sun пишет, что упомянутый инцидент стал первым после объявления запрета на съемки в ходе прощания с британской королевой.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле — это самый вместительный зал одноименного дворца. На сам гроб установили, как уточняется, символы королевской власти — это держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Поверх деревянного гроба также наложен королевский штандарт. Людям, которые приходят на прощание с королевой, разрешено находиться на расстоянии нескольких метров от гроба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Ереване начался митинг за выход Армении из ОДКБ
Российского генпрокурора попросили объяснить отправку заключенных на Украину
МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о ливне с грозой
Раскрыты детали убийства российского полицейского в командировке
Pharaoh купил квартиру в центре Москвы за 120 миллионов рублей
Росгвардия возьмет под охрану крымское имение ведущего Киселева
Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
Во Франции назвали ошибкой участие Парижа в антироссийских санкциях
Кэмерон Диаз подтвердила возвращение в кино спустя восемь лет перерыва
В Кишиневе началась массовая акция протеста сторонников оппозиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.