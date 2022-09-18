Президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II

Президент Армении Хачатурян нарушил правила и сфотографировался у гроба Елизаветы II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался рядом с гробом королевы Великобритании Елизаветы II во время церемонии в Вестминстерском дворце в Лондоне. Тем самым он нарушил правила, установленные для публичного прощания с монархом. Об этом сообщает The Sun.

По данным таблоида, президент Армении пришел Вестминстерский холл вместе со своими помощниками. При подходе к королеве Елизавете II один из его подчиненных достал телефон и сфотографировал армянского лидера на фоне гроба. The Sun пишет, что упомянутый инцидент стал первым после объявления запрета на съемки в ходе прощания с британской королевой.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле — это самый вместительный зал одноименного дворца. На сам гроб установили, как уточняется, символы королевской власти — это держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Поверх деревянного гроба также наложен королевский штандарт. Людям, которые приходят на прощание с королевой, разрешено находиться на расстоянии нескольких метров от гроба.