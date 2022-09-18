Украинский военный заявил о потерях ВСУ в Донбассе

NYT заявила о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе и передаче территории ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Донбассе. Они также уступают территорию под давлением Вооруженных сил России, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на украинского военного.

Так, солдат отметил масштаб работы российской артиллерии. «Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — подчеркнул он.

Украинский военный добавил, что российская армия достигает успеха, в результате чего ВСУ передают ей занятые территории.

По данным Минобороны, две бригады ВСУ в Николаевской и Херсонской областях потеряли за сутки более 140 военнослужащих убитыми и ранеными. Они также ВСУ лишились пяти танков и 14 единиц военной техники.

Ранее WarGonzo назвал участок с наибольшими потерями ВСУ на фронте. Отряд «Кубань» сообщил, что самый значительный ущерб получают военные при попытке взять Красный Лиман.