Россияне стали больше работать

ВЦИОМ: 53 процента россиян заявили, что стали больше работать в последние годы

Более половины россиян (53 процента) заявили, что стали больше работать в последние годы. Данные опроса жителей страны о работе и свободном времени опубликовал на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По сравнению с 1992 годом показатель вырос в 1,4 раза. Треть россиян сообщили, что не заметили значительных изменений в объеме рабочего времени, а еще 13 процентов стали трудиться меньше (30 лет назад доля таких жителей составляла 18 процентов). На интенсивность занятости влияет возраст: среди 18-24-летних увеличение нагрузки отметили 76 процентов, среди 25-34-летних — 69 процентов. Стали работать меньше за последние 2-3 года в основном граждане старшего возраста (27 процентов). Еще один фактор — потребительские возможности: те, кто характеризует свое материальное положение как плохое, чаще говорят о росте трудовой нагрузки (59 процентов).

При этом 38 процентов опрошенных сообщили, что сейчас рабочее место их устраивает больше, чем пару лет назад. Удовлетворенных своей работой оказалось больше среди мужчин (42 процента против 33 процентов женщин), 18-24-летних (54 процента) и россиян, довольных своим материальным положением (49 процентов).

За 30 лет почти вдвое выросла доля россиян, которые отмечают увеличение свободного времени (27 процентов против 15 процентов в 1992-ом). В 90-е каждый второй заявлял, что все меньше может распоряжаться временем по своему усмотрению (49 процентов), в 2022 году показатель упал в полтора раза — до 32 процентов.

Неизменным остается факт, что свободного времени остается больше у россиян старшего возраста. Почти половина россиян старше 60 лет сообщили, что за последние 2-3 года у них стало гораздо больше свободного времени (40 процентов), в то же время экономически активая часть населения, особенно молодежь, заявляет об обратном. Среди 18-34-летних больше половины пожаловались на нехватку времени для досуга (51 процента), в группе россиян 35-59 лет показатель чуть ниже (44 процента).

Ранее в сентября сервис «Работа.ру» выяснил, как россияне представляют себе плохого начальника. Сотрудники считают, что в портрет «плохого начальника» входит перекладывание ошибок на подчиненных и неготовность защищать команду в глазах вышестоящего руководства, на первое место эти качества поставили 67 и 56 процентов соответственно. Еще 53 процента описали плохого руководителя как неготового брать на себя ответственность, а 52 процента опрошенных россиян отметили, что хороший начальник должен уметь правильно формулировать задачи и ставить цели.

