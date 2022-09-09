Россияне описали плохого начальника

«Работа.ру»: плохой начальник является причиной увольнения с работы для 83% россиян

Большинство россиян (83 процента) готовы уйти с работы из-за плохого руководителя, а увольняться по такой причине отказываются 17 процентов, сообщает сервис «Работа.ру». Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру». Опрос проводился в сентябре 2022 года, в нем приняли участие 3100 респондентов старше 18 лет со всей России.

Сотрудники считают, что в портрет «плохого начальника» входит перекладывание ошибок на подчиненных и неготовность защищать команду в глазах вышестоящего руководства, на первое место эти качества поставили 67 и 56 процентов соответственно. Еще 53 процента описали плохого руководителя как неготового брать на себя ответственность, а 52 процента опрошенных россиян отметили, что хороший начальник должен уметь правильно формулировать задачи и ставить цели. Для 51 процента сотрудников решающим фактором является повышение голоса на подчиненных.

От 41 до 45 процентов респондентов сообщили, что плохой руководитель не отмечает и не поощряет заслуги подчиненных, не умеет рассчитывать рабочую нагрузку и присваивает чужие заслуги. Также важными качествами хорошего начальника работники назвали умение делегировать задачи (36 процентов), обладание лидерскими качествами (32 процента) и умение быстро принимать решения (21 процент). Меньше всего работников заботит излишний контроль руководителя за подчиненными.

Ранее аналитики «Зарплаты.ру» оценили долю россиян, которые когда-либо сталкивались с дискриминацией на работе. Людей, считающих, что ограничение прав на российском рынке труда существует, оказалось около 64 процентов.