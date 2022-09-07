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Россияне рассказали о дискриминации на работе

«Зарплата.ру»: 37 процентов россиян сталкивались с дискриминацией по возрасту на работе

Фото: Sigmund / Unsplash

Около 64 процентов россиян считают, что на российском рынке труда существует дискриминация, говорится в исследовании «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около 37 процентов опрошенных рассказали, что при приеме на работу, в процессе или при увольнении сталкивались или были свидетелями дискриминации по возрасту. Россияне также встречались с дискриминацией по полу (19 процентов), национальности (12 процентов), внешности (11 процентов), ограничениям по здоровью (9 процентов), семейному положению (6 процентов), социальному положению (5 процентов) и сексуальной ориентации (1 процент).

У россиян также возникали проблемы из-за наличия или отсутствия детей, планируемой беременности, лишнего веса, неформальной одежды, татуировок и ярких волос.

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Около 70 процентов сталкивались с предвзятостью коллег. В частности, 57 процентов респондентов пострадали от распространения слухов, 13 процентов столкнулись с постоянной неконструктивной критикой. Еще часть — с оскорблениями, запугиваниями или угрозами, мелкими кражами или порчей личных вещей, а также с высмеиванием и с травлей. Около 25 процентов респондентов заявили, что не сталкивалась с дискриминацией в трудовой сфере.

Ранее Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. В частности, это будет касаться карьерного роста. Для россиянок хотят убрать так называемые стеклянный потолок и липкий пол, которые мешают продвижению по карьерной лестнице.

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Платон Щукин
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