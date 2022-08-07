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Для женщин в России пообещали убрать «стеклянный потолок»

РБК: Минтруд разработает стратегии действий в интересах женщин до 2030 года

Фото: Unsplash

Российский Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. В частности, это будет касаться карьерного роста: для россиянок хотя убрать так называемые «стеклянный потолок» и «липкий пол», которые мешают продвижению по карьерной лестнице, и сломать стереотипы о социальных ролях. Об этом стало известно РБК.

Предполагается, что стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Она потребует совершенствования российского законодательства. Минтруд собирается повышать конкурентоспособность женщин на рынке труда, а также стимулировать компании развивать корпоративные программы продвижения гендерного равенства.

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Кроме того, в планах — разработка стратегий по продвижению женского лидерства, образовательные программы, расширение участия женщин в общественно-политической жизни, а также стратегия по сохранению баланса между семьей, работой и женским здоровьем.

Результаты недавнего исследования FinExpertiza показали, что мужчины в России зарабатывают в среднем в 1,5 раза больше женщин. В прошлом году средний заработок женщин с учетом всех премиальных в прошлом году составил 42,8 тысячи рублей, мужчин — 62,1 тысячи рублей. При этом за последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15 до 6 процентов. Однако женщины все еще редко решаются просить больше денег, чем мужчины.

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Платон Щукин
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