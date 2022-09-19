В Польше возникли сложности с углем

Fakt: уголь для населения на польских складах подорожал в 3-4 раза

Поиск новых источников угля для польских складов, которые необходимы для замены поставок из России, проходит со сложностями. О такой ситуации со ссылкой на данные из нескольких регионов страны сообщает портал Fakt.

В ряде случаев наблюдается дефицит топлива, в других оно продается по завышенным ценам. Выделенные правительством компенсации оказались слишком малы, чтобы полноценно сгладить резкий рост расходов.

Ранее власти хотели добиться, чтобы граждане, имеющие угольные печи, могли приобретать уголь по фиксированной цене 996,6 злотых за тонну (12,6 тысячи рублей). Когда установить потолок цен не удалось, в правительстве предложили домохозяйствам обращаться за субсидиями в размере до трех тысяч злотых. Тем не менее, указывается в материале, на отдельных складах уголь подорожал в 3-4 раза, а другие задерживают поставки на 1-1,5 месяца из-за отсутствия топлива.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заверил, что за полгода властям удалось решить проблему, и к началу отопительного сезона республика подойдет с запасами угля, которых хватит даже на суперсуровую зиму. По его словам, топливо пойдет из Австралии, Индонезии, Колумбии, ЮАР, соответствующие контракты уже заключены, причем их объем гораздо больше, чем был в минувшую зиму.

Польша запретила поставки российского угля еще в апреле. Эмбарго Евросоюза вступило в силу в середине августа. На этом фоне в Минэнерго предупредили, что отечественным компаниям грозит банкротство, так как перенаправить поставки в другие регионы не удается. Крупнейшие в Азии покупатели — Япония и Южная Корея — также отказались от российского угля.