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Польша похвасталась запасами угля на «суперсуровую» зиму

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна запаслась углем на «суперсуровую» зиму

Фото: Albert Hyseni / Unsplash

Запасов угля, заказанных Польшей, должно хватить даже на очень холодную зиму, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Слова политика цитирует ТАСС.

«На весь отопительный сезон — с сентября до апреля — законтрактовано значительно больше угля, чем в прошлом году. То есть на суперсуровую зиму», — похвастался председатель правительства.

Моравецкий при этом отметил, что цены на уголь высокие, доступность для населения — ограничена, однако власти проблему решают, стремясь ограничить цену. Польша ввела эмбарго на уголь из России, однако увеличила собственную добычу и нарастила закупки в других странах — Австралии, Индонезии, Колумбии, ЮАР.

Что касается закупок СПГ и нефти, то здесь Варшава рассчитывает на поставки из Нигерии, говорил в начале сентября президент Анджей Дуда. В мае власти Польши досрочно разорвали соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года.

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Платон Щукин
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