Польша похвасталась запасами угля на «суперсуровую» зиму

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна запаслась углем на «суперсуровую» зиму

Запасов угля, заказанных Польшей, должно хватить даже на очень холодную зиму, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Слова политика цитирует ТАСС.

«На весь отопительный сезон — с сентября до апреля — законтрактовано значительно больше угля, чем в прошлом году. То есть на суперсуровую зиму», — похвастался председатель правительства.

Моравецкий при этом отметил, что цены на уголь высокие, доступность для населения — ограничена, однако власти проблему решают, стремясь ограничить цену. Польша ввела эмбарго на уголь из России, однако увеличила собственную добычу и нарастила закупки в других странах — Австралии, Индонезии, Колумбии, ЮАР.

Что касается закупок СПГ и нефти, то здесь Варшава рассчитывает на поставки из Нигерии, говорил в начале сентября президент Анджей Дуда. В мае власти Польши досрочно разорвали соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года.