Геймплей Diablo IV слили в сеть

В сети обнаружили 45-минутное видео невыпущенной игры Diablo IV

Видео геймплея запланированной на 2023 год Diablo IV обнаружили в интернете. Об этом сообщает издание Kotaku.

По словам журналистов, несколько видеороликов длительностью около 45 минут посвящены ранней версии невыпущенной игры Activision Blizzard. Судя по всему, они были получены от разработчиков, которые занимались тестированием продукта. Два ролика имеют водяные знаки: авторы предположили, что если контент действительно имеет отношение к реальной Diablo, то создатели тайтла уже знают, от кого было слито видео.

В роликах можно посмотреть на геймплей игры и оценить игровые механики. На видео показано, как игрок перемещается по карте от гробницы к гробнице, зачищая ее от противников и собирая сокровища. В меню можно рассмотреть предметы, инвентарь, характеристики и различные улучшения для персонажей. Быстрый доступ к магазину реализован через клавишу Tab.

Activision Blizzard еще не отреагировала на утечку. Специалисты отметили, что компания либо подтвердит факт слива данных, либо будет удалять контент из соцсетей, полагаясь на авторское право. В середине августа на Reddit слили расписание игровых релизов студии — в частности, стало известно, что предзаказы на Diablo IV откроются 8 декабря, а игра выйдет в 2023 году.

Ранее в социальных сетях обнаружили множество роликов возможного геймплея новой части GTA. На размещенных кадрах виден игровой процесс за мужского и женского персонажей.