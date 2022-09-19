В Херсоне прекратили подачу энергии с ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

В Херсоне приостановили подачу электричества с Запорожских АЭС и ТЭЦ из-за обстрелов ВСУ

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к приостановке подачи электричества с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Запорожской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Херсонскую область. Об этом сообщила местная администрация в Telegram.

«Сейчас запитываемся из других источников, но по мере возможности ведутся работы по восстановлению поврежденных линий. Перебои с подачей электроэнергии связаны как с техническими проблемами, так и с отходом от энергосистем Украины, а также из-за сложной обстановки относительно безопасности», — рассказали в «Херсоноблэнерго».

В компании отметили, что ситуация в регионе остается тяжелой, однако по мере налаживания взаимодействия с Россией обеспечение безопасности линий электропередач будет усиливаться. Сейчас «Херсоноблэнерго» помогают специалисты «Россети», которые передали предприятию более 40 тонн гуманитарной помощи в виде различных материалов, включая провода и кабельную продукцию.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона планируют снова запустить один из шести энергоблоков ЗАЭС к зиме.

Последний работающий энергоблок атомной станции остановили 11 сентября. За несколько дней до этого приостановили работу пятого блока. Причиной стало повреждение линий электропередач (ЛЭП) после обстрелов со стороны военных Украины.

