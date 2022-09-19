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Жена Грайнер рассказала о кризисе у осужденной баскетболистки

Жена Бриттни Грайнер рассказала об эмоциональном кризисе у осужденной баскетболистки

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Черелл рассказала об эмоциональном кризисе у осужденной спортсменки. Ее слова приводит CNN.

Супруга баскетболистки заявила, что та не в порядке. Она добавила, что у нее вызвали большое беспокойство слова спортсменки о ее самочувствии. «Она теряет самообладание. Прошло уже столько времени, что даже сильный человек скажет: "Детка, я не знаю, сколько еще смогу это выдержать"» — рассказала Грайнер.

4 августа Химкинский суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения. Власти США пытаются вернуть спортсменку на родину.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Анастасия Борисова
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