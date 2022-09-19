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Смерть Елизаветы II неожиданно повлияла на шотландских сепаратистов

Express: число сторонников независимости Шотландии снизилось после смерти Елизаветы II

Фото: James Manning / Reuters

После смерти британской королевы Елизаветы II, число сторонников независимости Шотландии от Соединенного королевства снизилось с 49 до 42 процентов. О неожиданном эффекте, который повлиял на шотландских сепаратистов сообщает газета Express.

Согласно новому опросу компании Deltapoll, который был проведен среди 659 шотландских респондентов, 47 процентов опрошенных высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Также 28 процентов уверены, что именно смерть королевы смогла сплотить шотландцев-лоялистов.

«Минувшая неделя продемонстрировала, что нас объединяет гораздо больше, чем разделяет. Нынешние события напоминают нам о необходимости единства», — прокомментировал ситуацию депутат британского парламента Эндрю Боуи.

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Июньский опрос аналитической организации Panelbase, который проводился по случаю завершения расследования по Патигейту показал, что 49 процентов положительно отнеслись бы к проведению нового референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании, а 47 процентов выступили за единое государство.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Однако Шотландская национальная партия, в лице первого министра Шотландии Николи Стерджен активно настаивает на необходимости повторного голосования после выхода Великобритании из Евросоюза.

В июне она предложила провести новый референдум 19 октября 2023 года. Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании.

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Дмитрий Сотак
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